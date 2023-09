Atriz nega ser pivô da separação de Sandy

“São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos. Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho”, afirmou Bruna.

Ela participou junto com Lima no musical Once e diz que as especulações de que teria se envolvido com ele são “mentiras descabidas”. “Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais”, prossegue.

Há boatos sobre um suposto envolvimento entre o músico e a atriz surgiram antes mesmo de Sandy anunciar o término do casamento.