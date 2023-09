PARANÁ PESQUISAS: Pesquisa para prefeitura de São Paulo.

Boulos (PSOL): 35,1%

Nunes (MDB): 29%

Tábata Amaral (PSB): 7,5%

Kim Kataguiri (UB): 5,3%

Poit (NOVO): 2,8%

Nenhum, branco e nulo: 14,6%

Não sabe: 5,7% Pesquisa entre 21 e 24 de Setembro.

Três dos atuais candidatos são deputados federais. Poit foi deputado na última legislatura mas disputou o governo de São Paulo pelo Novo na eleição passada.

A eleição para prefeito de São Paulo traz sempre potenciais candidatos a presidência ou faz surgir nomes pouco conhecidos do grande público (Nunes, Kassab e Celso Pitta).

