Dia Mundial do Turismo. 5 Destinos inesquecíveis

Hoje comemoramos o Dia Mundial do Turismo, e a ClickBus,

a maior plataforma de soluções para viajantes e viações rodoviárias no Brasil, tem o prazer de celebrar esta data especial apresentando uma lista de destinos imperdíveis para explorar de ônibus. Seja para um final de semana relaxante em uma cidade próxima ou para aproveitar os feriados prolongados, que serão mais quatro até o final do ano, o turismo rodoviário oferece uma maneira única de viajar. É possível apreciar a paisagem e economizar ao mesmo tempo, evitando filas, raio-x e com toda comodidade.

Segundo dados da Abrati (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros), das 42.569 ligações entre cidades oferecidas pelo setor rodoviário, 96% acontecem entre cidades cujo protagonismo e atendimento regular só é feito de ônibus. Essas são as linhas mais procuradas para turismo e viagens em feriados

De acordo com dados da ClickBus, o turismo rodoviário está em alta em 2023, com uma média de 1,1 milhão de passagens vendidas por mês, representando um aumento notável de 80% em comparação com o mesmo período de 2019.

Pensando em facilitar o acesso a experiências através de viagens de ônibus, a ClickBus está disponibilizando 35% de desconto no valor das passagens. Essa promoção é válida somente para aqueles que possuem cadastro no site e realizaram ao menos uma compra na plataforma.

Capitólio – Minas Gerais

Capitólio é um município de Minas Gerais que tem ganhado destaque entre os turistas nos últimos tempos, e basta dar uma olhada em uma foto para entender o porquê. É verdadeiramente um paraíso na Terra, especialmente para os amantes da natureza que não podem perder a oportunidade de visitar esta cidade.

Localizada a apenas 280 km de Belo Horizonte, MG, Capitólio faz parte da Serra da Canastra, famosa pelos melhores queijos da região. Devido à sua abundante natureza, a região é um paraíso para o ecoturismo, com a principal atração sendo o lago de Furnas, também conhecido como o “Mar de Minas” – um dos maiores lagos artificiais do mundo.

Explorando o Capitólio o visitante encontra inúmeras cachoeiras, paisagens deslumbrantes e cânions de tirar o fôlego, proporcionando uma experiência de paraíso escondido. É possível chegar a Capitólio de ônibus direto de Belo Horizonte, o que é uma excelente opção para relaxar, aproveitar a paisagem e economizar dinheiro. As passagens para o feriado de 12 de outubro, saindo de Belo Horizonte, estão disponíveis a partir de R$ 137,37.

2. Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul

A bela cidade de Bento Gonçalves faz parte da Rota Uva e Vinho no sul do Brasil. Essa região, conhecida como Vale dos Vinhedos, é um legado dos imigrantes italianos que chegaram ao Brasil em 1875, trazendo consigo sua rica cultura, arquitetura, culinária e tradição na vitivinicultura, que podem ser apreciadas nas pequenas e grandes propriedades locais.

Para os amantes de paisagens europeias, gastronomia típica italiana e vinhos de qualidade, este pedaço do paraíso na Serra Gaúcha é um destino imperdível. Considerando o próximo feriado de 12 de outubro, as passagens de Porto Alegre para Bento Gonçalves estão disponíveis a partir de R$ 54,75.

3. Pontões Capixabas – Espírito Santo

O Monumento Natural dos Pontões Capixabas é uma opção de viagem incrível. Esta área de conservação está localizada nos municípios de Pancas e Águia Branca, a apenas 180 km de Vitória, ES.

As enormes formações rochosas, com mais de 700 metros de altura, são ideais para a prática de escaladas, trilhas e até mesmo voo livre na Rampa da Colina, proporcionando uma experiência emocionante. Além disso, ao longo das trilhas, os turistas podem encontrar lindas cachoeiras para se refrescar, como a Bassani, a Breda e a Santa Ana.

A cidade de Pancas está situada no coração dos Pontões Capixabas, e para chegar lá a partir de Vitória, as passagens para o feriado de 12 de outubro estão disponíveis a partir de R$ 82,90.

4. Petrópolis – Rio de Janeiro

Localizada a uma curta distância de 66 quilômetros do Rio de Janeiro, Petrópolis é um destino encantador que oferece uma fuga perfeita da agitação da cidade grande. Com um tempo de viagem de apenas 1 hora e 30 minutos, o turista se transportar para um mundo de história, cultura e beleza natural. Além disso, a viagem é acessível, com um custo a partir R$ 26,90 saindo do Rio de Janeiro.

Uma das principais atrações de Petrópolis é o Museu Imperial, um palácio que já foi residência de verão do imperador Dom Pedro II. O museu abriga uma coleção incrível de artefatos históricos, incluindo mobiliário, obras de arte e objetos pessoais da família imperial. É uma experiência fascinante para quem se interessa pela história do Brasil.

5. Brotas – São Paulo

Brotas é um destino encantador localizado a 244 km de distância de São Paulo, o que proporciona uma viagem de aproximadamente de 4 horas e 5 minutos de duração. Além disso, a viagem de ônibus pode ser encontrada no site da ClickBus para 12 de outubro a partir de R$ 103,60.

Durante o caminho, é fácil relaxar, apreciar a paisagem e se preparar para todas as aventuras emocionantes que Brotas proporciona.

Brotas é famosa por sua natureza exuberante e atividades ao ar livre. Uma das experiências imperdíveis é tomar banho em uma das deslumbrantes cachoeiras da região, onde você poderá se conectar com a natureza e se refrescar nas águas cristalinas. Quem é amante de aventuras, não pode deixar de experimentar o emocionante rafting nas águas rápidas dos rios locais. É uma atividade emocionante que proporciona momentos de adrenalina e diversão inesquecíveis.

Além disso, Brotas oferece uma variedade de outras atividades, como trilhas pela mata, tirolesa, passeios a cavalo e muito mais. Para os que apreciam gastronomia, a cidade também possui ótimos restaurantes que servem deliciosos pratos regionais.

A ClickBus convida todos os viajantes a aproveitar esses destinos incríveis de ônibus, proporcionando experiências únicas, economia e uma oportunidade de se conectar com a beleza do Brasil. Para reservar sua passagem e explorar esses destinos emocionantes, visite o site o site ou baixe o app da ClickBus.

