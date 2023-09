Nota oficial: Vanderlei Luxemburgo O Sport Club Corinthians

Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol. O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras. A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje.

O Timão empatou esta terça-feira com o Fortaleza na primeira partida da Copa Sulamericana apresentando futebol truncado e tendo sido dominado quase que o tempo todo pelo time do técnico Vojvoda.

Ainda vai acontecer a partida de volta na terça-feira que vem em Fortaleza. O Corinthians avança se vencer pelo placar mínimo. Empate leva a disputa para a decisão por pênaltis.

O clube paulista flerta com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e tem a única chance na Sulamericana.

