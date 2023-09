Contação no Bosque- O “Escola de Artes – Caminhos da Cultura”,

programa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoverá três apresentações gratuitas de contação de histórias, com o narrador oral Amauri de Oliveira, na EMEI Charles Keese Dodson, no Bosque das Árvores. A primeira sessão será neste sábado (30), às 14 horas. As demais apresentações serão nos dias 21 de outubro e 4 de novembro no mesmo horário e local.

A prática da contação de história promove desenvolvimento cognitivo e social, aprimorando as capacidades de comunicação. O objetivo dessa ação cultural no Bosque das Árvores é democratizar o acesso às diferentes expressões artísticas e assegurar o equilíbrio entre os direitos e deveres do indivíduo, em relação à sociedade, pautados pelos princípios de dignidade e cidadania.

Caminhos da Cultura

O objetivo do Caminhos da Cultura é garantir à população barbarense, de todas as faixas etárias, o acesso gratuito às atividades práticas e teóricas às mais variadas expressões artísticas e manifestações culturais, contribuindo efetivamente no desenvolvimento e aprimoramento das vocações artísticas por meio de um processo de aprendizagem regulamentada e continuada garantida pela Lei Municipal de 252 de 2021.

Serviço:

Sessões de Contação de Histórias | Amauri de Oliveira

Dias 30 de setembro, 21 de outubro e 4 de novembro, às 14 horas

Local: EMEI Charles Keese Dodson | Av. Ruth Garrido Roque, 1.111, Bosque das Árvores, Santa Bárbara d’Oeste/SP