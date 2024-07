Veterinária Eliane Stradioto homenageada Funcionária Pública do Ano

A vereadora Kátia Ferrari é autora da indicação do nome da servidora municipal Eliane Stradioto de Andrade para o título de Funcionário Público do Ano.

Esse título, instituído pelo Decreto Legislativo nº 02/2014, tem o objetivo de homenagear os funcionários públicos municipais, ativos e inativos, em razão de mérito, iniciativa, produtividade e dedicação ao serviço público. Junto à proposição, o parlamentar apresenta breve biografia do homenageado.

Eliane Aparecida Stradioto de Andrade nasceu em 12 de outubro de 1983, em Americana. Filha de Carlos Roberto Stradioto e Fátima Aparecida da Costa Stradioto.

Ela é apaixonada pelos animais. Formou-se em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Lavras-MG, em 2007, e especializou-se em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, em 2010.

Eliane Stradioto na prefeitura

Com mais de 12 anos de experiência em clínica de pequenos animais, é dedicada e respeitada em sua área. Atualmente, exerce o cargo de Chefia do Controle Animal do Município, com ações importantes em educação ambiental, vigilância e orientação nas principais zoonoses de Santa Bárbara d’Oeste, como a raiva e a esporotricose.

