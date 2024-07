AACD divulga calendário com 12 cursos para estudantes e profissionais de saúde

Leia Mais Notícias do Brasil

Ao longo do 2º semestre, estudantes e profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional poderão participar de cursos promovidos pela AACD. Com valores a partir de R$ 180,00, as 12 formações irão falar sobre anestesia pediátrica, adaptação de carrinho de bebê, fisioterapia aquática, dentre outros temas.

Todas as aulas contam com a emissão de certificado e condução pela equipe multidisciplinar da AACD, que é referência em ortopedia e na reabilitação de pessoas com deficiência física há mais de 70 anos. Além disso, a instituição possui reconhecimentos internacionais em atendimento humanizado e segurança na assistência em saúde.

Na programação das formações disponíveis, está ainda a 4ª edição do Simpósio de Enfermagem em Reabilitação. A pauta do evento contemplará práticas em reabilitação para enfermeiros, incluindo técnicas de cuidado, intervenção terapêutica e novas tecnologias.

Agenda de cursos

08/07 à 16/11: Bobath Infantil*

11, 12, 25 ou 26/07: BLS (Suporte Básico de Vida)

13/07: Workshop Adaptação de Carrinho de Bebê

03/08: II Curso de Anestesia Pediátrica AACD

17, 18 e 31/08: Watsu II (trabalho corporal em piscina aquecida para melhora da mobilidade corporal)

30/08: IV Simpósio de Enfermagem em Reabilitação

14 e 15/09: VII Curso de Fisioterapia Aquática funcional: vivências e manuseios na neurologia Infantil

20, 21 e 22/09: Órteses em termoplástico de baixa temperatura para membros superiores – teoria e prática

18, 19 e 20/10: II Curso: Utilização da Tecnologia no Atendimento do Paciente Neurológico Adulto e Infantil

25 e 26/10: GMFM (Medição da função motora grossa)

30/11: Como tratamos a AME na AACD

30/11 e 01/12: III Curso Prático de Fisioterapia Aquática Funcional: Vivências e Manuseios na Neurologia e Deficiência Física Adulto

*Somente o curso Bobath Infantil é realizado na AACD Recife (Av. Advogado José Paulo Cavalcanti, 155 – Ilha Joana Bezerra). Todos os outros acontecem na AACD Ibirapuera (Av. Prof. Ascendino Reis, 724 – Ibirapuera).

Mais informações neste link .

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP