Palmeiras vence Corinthians, que se afunda na crise

O Palmeiras venceu o Corinthians na noite desta segunda-feira por 2 a 0 e viu o arquirrival se afundar ainda mais na crise de gestão e de futebol.

O resultado afunda ainda mais o Timão, que segue na zona de rebaixamento e não consegue vencer no Brasileirão.

Leia + Sobre todos os Esportes

É esperada a queda do técnico Antonio Oliveira dado o fraco desempenho do time.

Os dois gols do Verdão foram marcados de bola parada no começo do segundo tempo. Rafael Veiga, que depois foi expulso, e Vitor Reis marcaram os gols alviverdes.

Palmeiras na cola do Flamento

Agora com 26 pontos, o Verdão está na cola do líder Flamengo, que tem só um ponto a mais.

Na próxima rodada as duas equipes jogam na quinta-feira. O Palmeiras visita o Grêmio no Sul e o Corinthians recebe o Vitória em Itaquera.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP