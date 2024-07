O filme Divertida Mente 2, da Pixar e que acaba de entrar em cartaz nos cinemas brasileiros, traz reflexões importantes sobre autoconhecimento e habilidades emocionais. Marcado pela chegada de um novo personagem, a ansiedade, o longa mostra como é fundamental observar as emoções e tentar sempre aplicá-las de modo construtivo e consciente, minimizando riscos e problemas posteriores, inclusive para a própria pessoa.

Habilidades emocionais é um recurso que se constrói, é um treino que necessita de exercícios. Lucedile Antunes, especialista em desenvolvimento humano e idealizadora da série de livros soft skills, acredita que o filme pode trazer reflexões valiosas para os adultos. “Apesar do filme ser envelopado para as crianças, nós adultos podemos aprender muito sobre a importância de olhar nossas emoções e aprender a lidar com elas, inclusive para o nosso próprio bem. Não saber isso tem impacto na vida como um todo, inclusive no trabalho, área onde tem crescido essa demanda”, explica ela.

A especialista elencou 4 lições importantes com o filme Divertida Mente 2:

1 – Reconhecimento e aceitação das emoções: Assim como no primeiro filme, o segundo também enfatiza a importância de reconhecer e aceitar todas as emoções, inclusive as consideradas “negativas” como tristeza e medo e, agora, a ansiedade.

2 – Regulação emocional: O filme pode ensinar como gerenciar emoções intensas e encontrar maneiras saudáveis de lidar com elas é importante primeiramente para a pessoa e depois para as relações.

3 – Empatia: A capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros pode ser um tema central, ajudando os personagens a se conectarem melhor. É possível perceber isso durante todo o filme.

Leia + sobre Famosos, artes e música

4 – Comunicação emocional: O filme consegue mostrar a importância de expressar os sentimentos de maneira clara e aberta e como isso facilita a comunicação e até a resolução de conflitos.

Lucedile finaliza lembrando que adultos e crianças podem aprender sempre. “Explorar esse assunto de forma envolvente e educativa é fundamental para que nosso autoconhecimento seja estimulado e até transformado”.

Sobre Lucedile Antunes: Ela é uma das referências no Brasil no desenvolvimento de soft skills. Autora de mais de 10 livros e diversos artigos sobre o tema Pessoas e Organizações. Idealizadora da série soft Skills, reconhecida como best-sellers pela revista VEJA. Consultora de gestão de pessoas, Coach com reconhecimento pela International Coach Federation (ICF) e interventora da Human Code na ferramenta de mapeamento humano. Palestrante, escritora e mentora Sou mentora, palestrante e uma engenheira de pessoas, fundadora da L. Antunes Consultoria & Coaching, idealizada com a missão de desenvolver pessoas e empresas, visando potencializar resultados pessoais e profissionais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP