O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, nomeou a médica veterinária Edileine Cristina Noveleto Guiraldelli como Secretária de Bem-Estar Animal nesta quinta-feira (09).

Ela também é técnica em Administração de Empresas, trabalhou como representante comercial no setor pet e tem experiência no atendimento ao público.

Sobre sua atuação na pasta, Edileine contou que pretende atuar especialmente para dar suporte às famílias carentes da cidade. “Vamos trabalhar integrados para atender a população de baixa renda, sempre visando o bem-estar animal e humano”, afirmou.

Além disso, a nova secretária planeja fazer ações em parceria com as secretarias de Saúde e Sustentabilidade.

A Secretaria de Bem-Estar Animal de Sumaré realiza ações de proteção e oferece atendimento para os casos de atropelamento, maus-tratos, abandono, além do controle populacional de cães e gatos com castrações. Além disso, apoia campanhas de adoção e doações e realiza trabalho de conscientização dos tutores.

Atendimento

Para solicitar atendimento na Secretaria de Bem-Estar Animal, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Comprovante de endereço

Documento com foto

Comprovante de renda de até dois salários mínimos

Desempregados devem trazer carteira de trabalho

Morador cadastrado no CRAS deve trazer o documento

Morador que estiver cadastrado em algum benefício do governo deve trazer o documento

Morar no município de Sumaré a pelo menos 2 anos

A Secretaria de Bem – Estar Animal, onde são realizados os serviços com médicos veterinários, fica na rua Alcina Raposeiro Yanssen, 651 – Vila Miranda, no Centro.

O horário de funcionamento é das 09h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira. O e-mail de contato é bemestaranimal@sumare.sp.gov.br, e o telefone (19) 3828-8451.