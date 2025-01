O vereador Juninho Dias anunciou que continuará com o funcionamento do escritório no bairro Antônio Zanaga, reforçando seu compromisso de estar mais próximo da população. Localizado na Rua Luís Otávio, nº 149, o escritório foi inaugurado no início de 2024 com o objetivo de ser uma extensão do gabinete do vereador, facilitando o acesso de moradores da região que têm dificuldade em se deslocar até a Câmara Municipal.

Desde sua abertura, o escritório já atendeu aproximadamente mil casos de munícipes, evidenciando a importância desse ponto de contato para as demandas da comunidade. “Manter esse espaço é fundamental para garantir que as pessoas possam ser ouvidas e tenham suas questões encaminhadas, sem a necessidade de percorrer grandes distâncias”, destacou Juninho.

O gabinete oficial do vereador está situado na Câmara Municipal de Americana, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, nº 1835, bairro Jardim Miriam, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O escritório no Zanaga segue o mesmo horário de atendimento, oferecendo comodidade aos moradores.

Juninho reforça que, além do escritório, o gabinete também está à disposição da população para receber sugestões, solicitações e demandas, afirmando que seu compromisso é trabalhar para atender as necessidades dos moradores de Americana, aproximando cada vez mais o meu mandato das pessoas.

Endereços e horários de atendimento Juninho Dias:

Escritório Zanaga: Rua Luís Otávio, nº 149, Antônio Zanaga | Segunda a sexta, das 8h às 18h.

Gabinete Câmara Municipal: Avenida Monsenhor Bruno Nardini, nº 1835, Jardim Miriam | Segunda a sexta, das 8h às 18h.

