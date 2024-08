Vídeo: Bolsonaro vai de Nunes e abandona Pablo Marçal

Bolsonaro reforça apoio a Nunes em SP e não fala mais em Pablo Marçal

Presidente do PMB em São Paulo, Rodrigo Fazito anuncia apoio a Boulos e expulsa ex-ministro de Bolsonaro do partido

Às vésperas das eleições municipais, os bastidores da política na cidade de São Paulo continuam a todo vapor. Na última terça (06), o PMB oficializou o apoio à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura da capital paulista.

A ação aconteceu após deliberação do diretório municipal do partido, que agora tem Rodrigo Fazito como presidente municipal da legenda. De acordo com Rodrigo Fazito, que também é pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, houve uma discussão interna logo após Suêd Haidar, presidente do diretório nacional do partido, confirmar a aliança com Guilherme Boulos em evento no mês de julho.

“Foi um marco para gente e, justamente, houve uma discussão interna no PMB”, começou Fazito.

Parte da sigla chegou a defender o apoio a Tabata Amaral. A votação, que contou com discussões e diálogo interno, terminou com 55 votos favoráveis a Boulos contra 33 de Tabata. De acordo com Fazito, essa aliança se torna um marco para a cidade de São Paulo

“A gente achou melhor investir na campanha da majoritária e colocar os vereadores para trabalhar para o Guilherme Boulos. A chapa vai ser montada para os vereadores e para propagar o nome do Boulos nas regiões em que o PMB tem a sua maior votação ”, completou.

Rodrigo Fazito também destacou a importância de estar ao lado de Marta Suplicy – vice da chapa -, com quem trabalhou na prefeitura de São Paulo.

“O que eu aprendi sobre esse olhar periférico e também entender as necessidades das comunidades foi com a Marta. Eu tenho uma identificação com ela enorme. Não é o que dizem sobre o que ela fez, mas pelo que eu participei ao lado dela”, ressaltou.