Com apoio da Suzano, Rede Sociotécnica fomenta a agricultura familiar

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, em parceria com a Associação Cânions Paulistas, deu início a um projeto que visa o desenvolvimento rural e fortalecimento da agricultura familiar do Sudoeste Paulista. Por meio de apoio técnico e financeiro, a iniciativa Rede Sociotécnica irá beneficiar 18 organizações rurais da região, com a expectativa de 250 famílias beneficiadas.

A iniciativa promove a inclusão social e fortalece os grupos de agricultores envolvidos – associações, cooperativas e coletivos da região que trabalham com produção, beneficiamento e distribuição de hortifrutis, artesanato, turismo e educação ambiental -, contribuindo para a melhoria da renda e qualidade de vida das famílias.

“Há 100 anos a Suzano atua acreditando e investindo no futuro. Por isso, investe em ações transformadoras nas comunidades para reduzir as desigualdades sociais. A Rede Sociotécnica é mais uma das iniciativas que está conectada aos nossos Compromissos para Renovar a Vida, que tem como uma das metas ajudar a retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas nossas áreas de atuação até 2030. Ajudando a fortalecer a agricultura familiar, não estamos apenas contribuindo para que as famílias participantes alcancem independência financeira e tenham melhor qualidade de vida, mas também contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o fomento da economia do Sudoeste Paulista”, destaca André Becher, gerente de Sustentabilidade da Suzano.

De acordo com a gestora de projetos Carolina Klocker, que é sócia-fundadora da Associação Cânions Paulistas, o Sudoeste é uma das regiões mais rurais do Estado de São Paulo. “A Rede Sociotécnica é uma articulação para impulsionar o desenvolvimento rural dessa região, promovendo o aprimoramento dos empreendimentos rurais para ampliar a renda e a qualidade de vida das famílias envolvidas. E é graças ao apoio da Suzano que conseguiremos realizar esse trabalho. Estamos muito gratos por essa parceria e otimistas com os resultados”, explica.

As organizações participantes também têm altas expectativas com o projeto, conforme explica Elias da Silva Camargo, da Associação Bairro dos Pacas, de Ribeirão Branco (SP). “Para nós, é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto, porque a associação com quase sete anos de existência, nunca recebeu um apoio como este. A expectativa é que esse projeto possa plantar uma semente na vida das pessoas, contribuindo com o meio ambiente e a geração de renda das famílias”, diz.

A alegria de participar da Rede Sociotécnica também é compartilhada pelo Grupo Primavera – Agrovila II, da cidade de Itaberá (SP). “Temos grande esperança de progredir recebendo este apoio. Nossas expectativas são adquirir mais conhecimento sobre produção, vendas e tudo o que possa vir a aumentar a renda familiar do grupo e daqueles que tiverem interesse em participar do Grupo Primavera. Juntos e unidos seremos mais fortes”, comenta uma das integrantes do grupo, Marlene Aparecida Garcia Sabino.

Aceleração dos negócios rurais

O principal objetivo da Rede Sociotécnica é a aceleração dos negócios rurais. Por isso, durante o projeto, as organizações participantes passarão por diversas mentorias, capacitações, palestras e orientações técnicas. Também devem ocorrer eventos para interação entre os grupos participantes e troca de experiências entre eles.

Além do processo de mentorias, 10 das organizações rurais participantes receberão ainda apoio financeiro, no valor de R$ 20 mil, para que aprimorem suas atividades. Os recursos poderão ser usados para pequenas reformas, remunerações pontuais para equipe técnica e/ou compras diversas, como por exemplo, de insumos, equipamentos e ferramentas.

A Rede Sociotécnica teve início em março deste ano, com o lançamento do edital para inscrições das organizações rurais interessadas. Em julho, foram iniciadas as consultorias e trabalhos de orientação, que devem seguir até dezembro. No começo de 2025, haverá a divulgação dos resultados obtidos pelas associações participantes e uma premiação das organizações que tiverem os melhores desempenhos.

O projeto Rede Sociotécnica existe desde de 2022 e, inicialmente, era um trabalho desenvolvido internamente pela Suzano. Em 2022 e 2023, a empresa investiu R$ 300.000,00 em apoio técnico e financeiro a 8 organizações do Sudoeste Paulista, beneficiando 110 famílias.

Neste ano, a iniciativa foi ampliada e passou a ser desenvolvida pela associação Cânions Paulistas, com apoio da Suzano, em parceria com a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), FATEC (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo), IAC (Instituto Agronômico de Campinas), ITESP (Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo) e SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).