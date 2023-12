Virada do ano deve ter chuva em Americana e região

A virada do ano em Americana e região pode ser chuvosa. Segundo o Climatempo, a previsão é de 90% de chance de chuva para a noite deste domingo, dia 31.

A mínima é de 19ºC e a máxima de 29ºC. Durante o dia, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Já na segunda-feira, 1º dia de 2024, a mínima é de 18ºC e máxima de 27ºC. O dia deve ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

A previsão de chuva deve voltar apenas na quinta-feira, dia 4.

