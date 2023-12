Defesa Civil de Americana atende 378 ocorrências em 2023

A Defesa Civil de Americana atendeu 378 ocorrências em 2023. A gestão de riscos, ações preventivas e a proteção da comunidade foram destaques ao longo do ano.

Foram realizadas vistorias em mais de 90 imóveis para avaliação de riscos estruturais, infiltrações, entre outras situações, visando a elaboração de laudos e ações preventivas junto às famílias.

Em situações de chuvas intensas e tempestades, a equipe da Defesa Civil esteve presente para dar suporte e atendimento nos casos de enchentes, apoiando e orientando a população.

O combate às queimadas durante o período da estiagem e o atendimento das ocorrências sobre acidentes com abelhas – 15 registros em 2023 – também fizeram parte do trabalho realizado na cidade.

“Nas avaliações feitas pela Defesa Civil, sejam em imóveis e áreas de riscos, são levantados e apontados os riscos dos imóveis que se encontram com a parte estrutural comprometida. O importante é identificar os riscos existentes para que as soluções sejam buscadas e, desta forma, garantir a segurança de todos. O trabalho para a segurança da população é uma prioridade na gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, afirmou o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.

As áreas de risco também receberam atenção especial, com monitoramento e vistorias permanentes. O trabalho é referência para as cidades da região, como a implantação do Plano de Contingência do município para a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Americana, barragem localizada no reservatório na região do Salto Grande.

O Plano de Contingência engloba o trabalho de prevenção e monitoramento de áreas de risco e, em caso de ocorrência de desastres (deslizamentos, inundações, incêndios), prevê as ações de socorro e assistência, envolvendo o auxílio de vários órgãos e instituições, como Corpo de Bombeiros, Serviço 192, Polícia Militar, Guarda Municipal, Tiro de Guerra, entre outros.

A Defesa Civil investiu na capacitação da equipe, com a participação em vários cursos e treinamentos para o aprimoramento dos trabalhos. Também esteve presente nos encontros promovidos pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, atualizando as ações em consonância com as diretrizes do órgão estadual.

Todas as ações desenvolvidas renderam à Defesa Civil de Americana o Certificado de Resiliência por ter obtido 74,5 pontos no Programa Município Resiliente, do Governo do Estado de São Paulo. A avaliação é feita com base nos indicadores do Índice de Efetividade da Gestão Municipal do Programa Município VerdeAzul, do governo estadual, e da campanha Construindo Cidades Resilientes, da Organização das Nações Unidas. O prêmio foi entregue em junho pelo governador Tarcísio de Freitas.

“A certificação fortalece o trabalho desenvolvido para que o município esteja apto a enfrentar os desafios sobre as ações executadas para a proteção e prevenção na cidade”, disse o coordenador João Miletta.

