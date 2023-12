Cachorrinho Luke é resgatado em apartamento no Romano

O cachorrinho Luke foi resgatado em um apartamento no Conjunto Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste. O animal havia escapado de sua residência e levado por um casal que passava na rua. Toda a ação foi filmada e desde então os tutores procuravam por Luke.

Segundo a Guarda Municipal de Americana, que auxiliou no resgate do animal, uma mulher informou que estava de posse do animal e que teria se separado do companheiro e que o mesmo havia levado o animal para a irmã, no Conjunto Roberto Romano.

Diante da situação, os guardas, juntamente com representantes da ONG Animais Têm Voz, foram fazer o resgate de Luke no referido apartamento. No local, também com auxílio da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, após conversa com a pessoa, o animal foi devolvido.

