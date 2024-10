Washington, DC sedia jogos do Mundial de Clubes FIFA 2025

Washington, DC, foi confirmada como uma das cidades-sede do Mundial de Clubes da FIFA 2025, posicionando a capital do país americano no centro das atenções do futebol mundial. A escolha reforça a vocação de Washington, DC, como um destino multifacetado, com forte apelo turístico, histórico e cultural.

Na edição 2025 do mundial, 32 clubes de todo o mundo disputarão partidas em 12 estádios nos EUA, em Washington, DC, o Audi Field será o palco das disputas. O local possui capacidade para 20 mil pessoas e é a casa do D.C. United, da Major League Soccer.

Entre os times brasileiros, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões da Libertadores em 2021, 2022 e 2023, já estão classificados para o campeonato. Botafogo ou Atlético-MG ainda podem garantir vaga.

O torneio atrairá milhares de visitantes internacionais, impulsionando a economia local, especialmente nos setores de hotelaria, restaurantes e comércio. Com uma rede de transporte eficiente e fácil acesso a outras cidades-sede, além de uma ampla oferta de acomodações, Washington, DC, está preparada para oferecer uma experiência excepcional aos visitantes.

“Audi Field, um dos estádios mais novos de Washington, DC, é um vibrante ponto de destaque na cidade, refletindo seu compromisso com esportes e engajamento comunitário,” afirmou Elliott L. Ferguson II, Presidente e CEO do Destination DC.

“Enquanto nos preparamos para sediar os jogos do Mundial de Clubes da FIFA em 2025, não apenas evidenciamos nosso estádio de futebol de porte mundial, mas também as muitas atrações da região – desde parques pitorescos à margem dos rios e restaurantes dinâmicos até museus e memoriais próximos ao National Mall. Juntos, esses locais criam uma experiência inesquecível e única em DC, para viajantes nacionais e globais, mostrando a rica cultura esportiva e o charme da capital do nosso país.”, finalizou Ferguson II.

Além dos jogos, os visitantes poderão aproveitar as diversas atrações que Washington DC tem a oferecer, desde museus de renome internacional, restaurantes premiados e uma cena cultural das mais vibrantes. Com o Mundial de Clubes da FIFA 2025, a cidade reafirma seu status como destino global com atrativos únicos.

