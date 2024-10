Preso no Sapezeiro por passagem anterior; nega crime da 6a

Um homem que foi preso este sábado no bairro rural do Sapezeiro em Santa Bárbara d’Oeste negou participação no assassinato de outro homem em Americana na sexta-feira. A ação da Guarda Municipal foi por volta das 22h.

Odinete Firmo de Brito morreu depois de levar 4 tiros na porta de um bar. O caso aconteceu na noite da sexta-feira no jardim Alvorada em Americana.

O foragido da Justiça foi detido dentro de um bar e logo se entregou para os Guardas depois da abordagem.

Abaixo a resenha feita pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 01 .🚨GCM Sandrin .🚨GCM Edmilson .🚨GCM Andrade

APOIO TÁTICO 02 .🚨GCM José .🚨GCM Siloni .🚨GCM Washington

.📍DATA: 12 de Outubro de 2024

.📍HORA: 22h00min

.📍LOCAL: Estrada Saulo Valdemar Fornazin, S/N – Santo Antônio do Sapezeiro

🛑 Captura de indivíduo procurado pela Justiça no Sapezeiro

Chegou através de denúncia anônima, a estas equipes de Apoio Tático, que pelo local supracitado haveria um indivíduo exibindo arma de fogo.

Deslocado ao comércio citado, ao visualizar as equipes, A.J.G. 38 anos, o qual trajava as vestimentas citdadas na denúncia, nitidamente adentrou rapidamente o comércio, sendo acompanhado.

Antes mesmo de ser abordado informou não ter relação com o homicídio ocorrido na data anterior na cidade de Americana, e que também já havia perdido, pois constava em seu desfavor um mandado de prisão.

Em consulta foi constatado ser pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito, este disposto no art.16 da lei 10.826/03. Nenhum ilícito foi localizado em sua posse. Diante dos fatos foi detido e conduzido ao plantão policial onde ficou recolhido à disposição da Justiça.

