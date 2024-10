Andia anuncia R$ 2,5 milhões para recape em Americana

O ex-prefeito de Santa Bárbara e secretário Nacional de Mobilidade Urbana Denis Andia (MDB) anunciou esta semana investimentos de R$ 2,5 milhões para recapeamento e recuperação de massa asfáltica em Americana.

Em suas redes sociais, ele postou que “Somados a esse recurso, ao longo de dezoito meses em Brasília, já conseguimos cerca de R$ 42 milhões para investimentos em 200 unidades habitacionais, Saúde, Educação e Mobilidade Urbana.”

Andia e o futuro

Tetra campeão das urnas em Santa Bárbara e bem votado em Americana em 2022 para deputado federal, DA deve vir novamente candidato em 2026 com os principais adversários na região ainda lambendo as feridas.

Giovana Fortunato (PDT) e Vanderlei Macris (PSDB) não obtiveram êxito em suas disputas locais em Americana e o espaço para um avanço ainda maior de Andia não seria surpresa em 2026.

Aos políticos barbarenses, uma vitória do ex-prefeito tenderia a abrir caminho e ‘normalizar’ o jogo para 2028, quando alguns nomes estarão no balaio de opções do eleitor.

