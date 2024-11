Welcome Center ganha coworking gratuito da FAM

A FAM – Faculdade de Americana inaugurou na noite de ontem (7) o Coworking FAM, no Welcome Center, na região central de Americana. O evento contou com a presença de autoridades e parceiros da instituição.

Esse é o terceiro espaço no modelo “compartilhar ambiente”; os outros dois estão localizados no Tivoli Shopping e no Shopping Parkcity, em Santa Bárbara e Sumaré, respectivamente. Todos têm acesso gratuito.

Com a proposta de atender a comunidade, o Coworking FAM busca ser um apoio para profissionais autônomos e lojistas do Welcome Center e região.

Com design moderno e ambiente climatizado, o espaço oferece estações individuais de trabalho, mesa para reuniões, tomadas para recarga de dispositivos e internet gratuita. Nas paredes, como nas demais unidades Coworking FAM, há frases motivacionais e cores claras e suaves, que deixam o ambiente acolhedor.

“Espaço 100% gratuito, a população pode usar, visitar o shopping, toma um café e estudar ou trabalhar aqui. A FAM sempre busca oferecer boas soluções de serviços gratuitos para a comunidade”, comentou o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Para Guilherme Quinteiro, gestor do Welcome Center, a parceria com a FAM é fundamental. “Estamos gerando valor, atendendo melhor nosso cliente, com um parceiro que abraçou o projeto e o realizou rapidamente”, afirmou.

O primeiro Coworking FAM foi inaugurado em 2022, no Tivoli Shopping, como forma de oferecer um espaço confiável e bem cuidado para quem precisa resolver assuntos pessoais ou profissionais.