Defesa Civil de Sumaré monitora áreas de risco da cidade

Sumaré registrou grande volume de chuva nos últimos dias e a previsão é que as chuvas continuem. Sempre alerta às ações de monitoramento do nível de chuvas, a equipe da Defesa Civil Municipal intensificou os trabalhos in loco em diversos pontos da cidade.

Visando à proteção da população e conter quaisquer eventualidades causadas pelas chuvas, o Comitê de Gestão de Crise da Defesa Civil de Sumaré mantém um plano estruturado de antecipação dos problemas e atendimento dos moradores.

Reuniões periódicas são realizadas, a fim de manter os protocolos de assistência atualizados. Além disso, seguem os trabalhos de limpeza e manutenção da cidade, lavagem de ruas e desobstrução de galerias de água pluvial, além da vistoria das áreas de risco, rios e córregos.

Desde 2017, um trabalho constante é realizado para minimizar os riscos e problemas causados por alagamentos. Para o combate às cheias e outros danos eventualmente causados por fortes chuvas, foram adotadas medidas preventivas pela Defesa Civil, como o acompanhamento dos índices pluviométricos e previsão meteorológica em uma central de monitoramento 24 horas montada na sede da corporação.

Os Ribeirões Quilombo e Tijuco Preto recebem limpezas constantes, por meio de verbas encaminhadas pelo deputado Dirceu Dalben. Também são realizadas atividades de orientação e conscientização da população, como para evitar descartes irregulares, que é um dos principais fatores de risco para alagamentos e enchentes, e monitoramento e vistoria das áreas de risco, mapeadas em 2017 pelo Plano Municipal de Ações Contra Enchentes.

“Por meio de um plano preventivo, trabalho ostensivo e plantão 24 horas, a Prefeitura de Sumaré trabalha visando diminuir ocorrências como enchentes, alagamentos, desabrigados e demais intercorrências e danos. Estamos nas ruas 24 horas, sete dias por semana, monitorando, vistoriando e orientando a população”, explicou o secretário de Defesa Civil, Demétrio Moreira.

“Nossa preocupação é sempre proteger a população. Elaboramos o Plano Municipal de Ações Contra Enchentes, contendo um mapeamento de todas as áreas de risco, e que é nossa base para a elaboração das ações preventivas. Nossas equipes trabalham para prevenir possíveis ocorrências, reduzir os impactos e amenizar os transtornos, minimizando os danos no caso de possíveis desastres naturais”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Caso haja necessidade de atendimentos de urgência os moradores podem entrar em contato pelos telefones: Corpo de Bombeiros Municipal – 193; SAMU – 192 ou Defesa Civil – 199.