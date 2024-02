Zona leste com risco de falta d'água hoje

Zona Leste- Em virtude de um rompimento na rede de água

no ponto de distribuição e reservação do Jardim das Palmeiras, em Santa Bárbara d’Oeste, o abastecimento de água poderá ficar prejudicado nesta sexta-feira (2) para os bairros: Jardim Europa, Jardim das Palmeiras, Cândido Bertini, Dona Regina, São Camilo, Ferrarezzi e Parque das Nações.

Por conta da complexidade na execução do reparo da tubulação, que rompeu na tarde desta quinta-feira (1), a previsão do período em que o abastecimento de água poderá ficar prejudicado é das 8 às 19 horas desta sexta-feira.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) solicita a compreensão dos moradores e orienta a economia de água que fica reservada nas caixas dos imóveis no intuito de amenizar os transtornos momentâneos numa possível falta de água durante os trabalhos.

Mais notícias da cidade e região

Os telefones para informações são: 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento das 6 a meia-noite. Ou por mensagens de texto para o WhatasApp: (19) 9.9992-6848, atendimento das 8 às 16 horas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP