enxergam as relações sexuais como tabu e é com o objetivo pedagógico de esclarecer que o teólogo Osiel Gomes lança O melhor do sexo. No livro, que chega aos leitores pela Editora Vida, o maranhense aborda a sexualidade sob os pontos de vista histórico, teológico, biológico, social, emocional, filosófico e ético.

O autor retorna ao período antes de Cristo para mostrar que no princípio o sexo era tido como uma dádiva divina, porém, na Idade Média a Igreja passou a ver as relações sexuais apenas como meio de multiplicar. Nesse contexto, Osiel Gomes traz a visão de Tomás de Aquino, para quem o sexo se tratava de um desejo natural do corpo e que o prazer não deve se restringir ao homem, enquanto a mulher deve ser submissa ao marido.

O relato de Gênesis mostra que um não é maior que o outro,

porque homem e mulher vieram do mesmo Deus.

A diferença está apenas no modo de existir.

Distingue-se neles somente o fato de serem macho e fêmea,

elementos importantes para se entender que um não é o outro,

contudo, constituem um só.

(O melhor do sexo, pg. 83)

Por meio desta obra, o pastor apresenta aos cristãos uma perspectiva esclarecedora sobre as relações sexuais em que o casal não precisa se privar dos desejos: “é certo que a Bíblia condena atos sexuais praticados em desacordo com as normas bíblicas, mas em momento algum o prazer é visto pelo Senhor como anormal ou imoral”, explica Osiel Gomes. O escritor trata ainda da concepção dos filhos – a importância do amor – e classifica ações condenáveis ética e teologicamente, caso do incesto, masoquismo e sadismo.

Em O melhor do sexo, o autor convida outros pastores, teólogos e líderes cristãos a buscarem informações para lidar ética e sabiamente com o tema, confrontando filosofias que distorcem a compreensão bíblica da sexualidade. A obra é indicada também para cônjuges em busca de respostas sobre sexualidade à luz da Palavra de Deus.

FICHA TÉCNICA:

Título: O melhor do sexo

Subtítulo: Respostas sobre sexualidade à luz da Palavra de Deus

Autor: Osiel Gomes

Editora: Vida

Gênero: Autoconhecimento/sexualidade/casamento

ISBN: 978-6555844719

Número de páginas: 176

Preço: R$ 52,90

Onde encontrar: Editora Vida, Amazon

Sobre o autor: Osiel Gomes é pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tirirical, em São Luís (MA). Doutorando em Ciências Sociais e em Teologia, mestre em Teologia; pós-graduado em Psicanálise; bacharel em Pedagogia, Teologia e em Direito; e licenciado em Filosofia. Além de lecionar hebraico, grego e latim — idiomas que domina com fluência —, é autor da Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD) e comentarista das revistas da CPAD. Escreveu mais de 20 livros nas áreas de teologia, Bíblia, família e comportamento. Osiel Gomes é músico, cantor e compositor. Atua como terceiro presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão (Ceadema) e como diretor do Instituto Doksa. Casado com Aderian, é pai de Dhayna e Delva.

Redes sociais:

Sobre a editora: A Editora Vida oferece títulos nas áreas infantil, jovem, relacionamentos, espiritualidade, vida cristã, ficção, acadêmicos e bíblias. Com enfoque contemporâneo e respeito a obras clássicas, promove o crescimento espiritual do leitor. Com mais de 60 anos de destaque na publicação e venda de literatura cristã, também se firma como relevante distribuidora de Bíblias, em diversas versões, edições especiais e traduções inéditas.