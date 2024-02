Voltas às aulas: adolescente vende drogas perto da escola

adolescente vendendo drogas perto porta da escola em Santa Bárbara. A Guarda Municipal apreendeu um adolescente que vendia drogas nas proximidades de uma escola no Parque Zabani na manhã desta quinta-feira (1º).

A equipe da Guarda fazia patrulhamento de rotina no entorno da escola Profa Jadyr Guimaraes Castro e foi visualizado um rapaz (adolescente) caminhando na direção deles.

No mesmo instante, um motociclista passou e gritou para o menor alertando sobre a presença da viatura. Imediatamente, o adolescente jogou um pacote e tentou fugir correndo.

A equipe o alcançou e ele admitiu que estava vendendo drogas no local, além de entregar R$ 50 provenientes do tráfico.

Em seguida, os agentes recuperaram o pacote que continha porções de cocaína e encontraram mais porções da droga na mesma área. Ao todo, foram apreendidas 24 unidades.

