Mulher morre após noite com jogador da base do Corinthians

Mulher de 19 anos morre após passar mal após relação

sexual com um jogador do Corinthians. Ela sofreu quatro paradas cardíacas e teve um corte de 5 cm na região íntima. Uma jovem de apenas 19 anos morreu durante um encontro com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho (18 anos), do sub-20 do Corinthians.

A falecida é Livia Gabriele da Silva Matos, que morava com os pais e era estudante de enfermagem, filha de Rubens Chagas Matos, 54 anos, um policial militar aposentado.

A jovem saiu por volta das 17h30 desta terça-feira (30/01), informando aos pais que iria com uma amiga a um restaurante para assistir ao jogo do Corinthians contra o São Paulo. No entanto, na realidade, Livia encontrou-se com Dimas em seu apartamento no Tatuapé.

Eles se conheceram no Instagram e decidiram se encontrar pessoalmente depois de um mês de contato online. Segundo o jogador, nenhum deles usou drogas, mas a jovem tomou uma cerveja antes do encontro e levou cigarros eletrônicos.

Em depoimento, ele afirma que a jovem passou mal em meio a relação sexual e desmaiou. Rapidamente, teria ligado para o SAMU, que o orientou a realizar uma massagem cardíaca nela até chegada da equipe médica.

Dimas e a família acompanharam a jovem até o hospital, onde sofreu mais duas paradas cardíacas por conta da perda de sangue. Seu quadro havia estabilizado, porém sofreu novamente do mesmo problema e infelizmente veio a falecer.

Em nota, o Corinthians informou que “está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias”.

