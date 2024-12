Um acidente rodoviário deixou 38 mortos na madrugada deste sábado (21) em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O incidente envolveu um ônibus, uma carreta e um veículo de passeio, na BR-116, segundo o Corpo de Bombeiros mineiro.

De acordo com os bombeiros, um ônibus que vinha de São Paulo estourou o pneu e chocou-se de frente contra uma carreta. Um carro, que vinha atrás do ônibus também se envolveu no acidente.

O presidente @LulaOficial emitiu nota de pesar pela tragédia que deixou ao menos 38 mortos em Teófilo Otoni (MG). Foi o acidente mais fatal em estradas federais desde 2007.

Com o choque, o coletivo se incendiou. Segundo o Corpo de Bombeiros, 22 pessoas morreram carbonizadas e presas às ferragens. Outras 13 pessoas conseguiram sair do ônibus com vida e foram encaminhadas a hospitais.

Os três ocupantes do carro conseguiram sobreviver. Ainda não há informações sobre os ocupantes da carreta.

Acidente na madrugada

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o choque ocorreu por volta das 3h. A pista da rodovia foi parcialmente liberada, em sistema de pare e siga, às 10h.

