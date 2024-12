Médico flagrado jogando quebra-cabeça na sala de emergência do HM

Um médico do Hospital Municipal de Americana foi flagrado jogando “quebra-cabeça” no computador da sala de emergência no último dia 12. De acordo com a denúncia, a prática do médico tem se repetido em todos os plantões.

A emergência do Hospital Municipal é gerida pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que se posicionou do caso. “A instituição comunica que vai apurar o caso e a conduta do profissional com rigor, e que tomará as medidas cabíveis. Reitera ainda que não compactua com tal prática e que, apesar do incidente, não houve desassistência aos pacientes”.