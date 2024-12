DAE Americana fez 243 mil análises de água em 2024

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai fechar 2024 com 243 mil análises de água em laboratório. A medida assegura a qualidade na distribuição para a população. Os números são referentes ao período de janeiro a dezembro, segundo a autarquia.

As análises são realizadas 24 horas por dia na ETA (Estação de Tratamento de Água) e seguem os critérios exigidos pela legislação, segundo a portaria do Ministério da Saúde GM/MS 888/2021. São análises microbiológicas e físico-químicas feitas para controle de qualidade no sistema de tratamento e na rede de distribuição, sob a fiscalização constante da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) e da Ares-PCJ, que também regula os serviços prestados.

Para o controle do tratamento são feitas análises de cloro, flúor, alumínio, da alcalinidade do pH, da água floculada e tratada e da turbidez da água bruta, tratada, decantada e filtrada.

São feitas duas análises de cloro por hora; do flúor a cada duas horas; a análise de alumínio é realizada três vezes por dia; da alcalinidade do pH, a cada duas horas; a água do rio (água bruta) e a água floculada são tratadas de hora em hora; e a turbidez é analisada de hora em hora na água bruta, tratada, decantada e filtrada.

“Seguimos à risca todos os protocolos para entregar a melhor qualidade de água possível à população. Estamos falando de saneamento básico, e, com isso, saúde pública. Nossa administração não está medindo esforços para melhorar cada vez mais o serviço prestado ao cidadão americanense”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Fala Marcão do DAE

“Além do controle rigoroso de qualidade realizado pela autarquia, lembramos também que é importante cada morador de Americana manter a limpeza das caixas de água nas residências e dos encanamentos, para o ciclo ser completo e o cidadão ter acesso à melhor água quando abrir a torneira”, reforçou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

