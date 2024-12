Prefeitura de Campinas abre concurso público com 234 vagas

A Prefeitura de Campinas, São Paulo, publicou edital para um novo concurso público na área da saúde, com 180 vagas distribuídas entre cargos de nível médio, técnico e superior. As oportunidades são destinadas à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e contemplam diversas funções, como médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de saúde, entre outros.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 14 de janeiro de 2025, pelo site da Vunesp, organizadora do certame: www.vunesp.com.br. As taxas variam de R$ 54,90 a R$ 98,80, conforme o cargo pretendido. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 9 de março de 2025.

Mais notícias da cidade e região

O edital prevê remuneração inicial de até R$ 10.834,96. As jornadas de trabalho vão de 20 a 40 horas semanais, dependendo da função. A maioria das vagas é para o cargo de médico, de diversas especialidades. há também uma boa quantidade de vagas para agente de apoio à saúde, técnico em várias áreas da saúde, fisioterapeuta, médico veterinário, nutricionista e psicólogo, dentre outros.

O concurso será composto por prova objetiva – com duração de 3 horas – e, para algumas funções, prova prática ou avaliação de títulos (classificatória). O candidato deve atingir, pelo menos, 25 pontos na prova objetiva para não ser desclassificado. As provas abordarão conhecimentos específicos e gerais, além de língua portuguesa, raciocínio lógico e legislação municipal.

“Tudo indica que esse concurso vai focar na área da Atenção Primária, além de um conhecimento geral sobre o SUS. Para os cargos de nível superior, também serão cobrados manuais e normas específicas, como a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e Política Nacional de Humanização – (Humaniza SUS)”, destaca Fernanda Feitosa, professora do Gran Concursos.

Os candidatos devem consultar o edital para verificar os critérios específicos de avaliação por cargo.