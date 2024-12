Vídeo; carro fica preso na enchente em Nova Odessa

Carro ficou preso na enchente após chuva no final da tarde e início da noite deste sábado em Nova Odessa. O caso foi registrado perto do IZ (Instituto de Zootecnia) na estrada que liga Nova Odessa a Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

A Defesa Civil de Nova Odessa ainda apura as eventuais ocorrências de acidentes ou danos materiais durante as intensas chuvas do final da tarde deste sábado (21/12/2024).