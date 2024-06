Americana traz 10 medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática

Estudantes da rede municipal de Educação de Americana receberam, na última sexta-feira (14), as dez medalhas conquistadas na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A cerimônia ocorreu na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e reconheceu também cinco professores e uma escola da rede municipal de Educação.

A estudante Anna Clara Rodrigues Lisboa, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho, recebeu uma medalha de prata. Já as medalhas de bronze foram para os estudantes Arthur Campos de Araújo, do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto; Andressa da Silva e Souza Moraes e Lucas Fornaziero Biela, da EMEF Paulo Freire; Miguel da Silva dos Santos e Sávila Sanchez Dias, da EMEF Florestan Fernandes e Mariana de Paula de Melo, Hector Yamamoto Lopes, Mateus Nouche Serantoni e Patrick Broglio, da EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho.

Os professores premiados foram Nicola Aparecido Marino, da EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho; Renata Franco da Silveira Bosso, da EMEF Florestan Fernandes; Solange de Oliveira Villalta e Sandra M. S. Oliveira, da EMEF Paulo Freire, e Sandra Regina de Castro Batalha Rodrigues Cruz, do CAIC.

A EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho também foi finalista e quem recebeu o prêmio foi a pedagoga da escola, Maria de Lourdes Padilha.

Americana ainda fez jus a 37 certificados de menção honrosa para estudantes das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Milton Santos, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho e do CAIC.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, parabenizou os homenageados. “Nossos estudantes deram show na 18ª OBMEP e conquistaram o dobro de medalhas e de menções honrosas, na comparação com a Olimpíada anterior. Esse é resultado de uma política pública acertada adotada pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice Odir Demarchi com a adoção do Sistema Integrado de Ensino, composto por material didático com disciplinas integradas”, disse.

