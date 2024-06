Encontro de Bikes reúne milhares de crianças e adolescentes em um dia de esporte e diversão

No último domingo (16) o Instituto Jr Dias, em colaboração com os influenciadores Vitor Remedi e Puyol, e com o apoio fundamental de Juninho Dias, realizaram com grande sucesso o terceiro Encontro de Bikes. O evento, que reuniu milhares de crianças e adolescentes, e teve como objetivo principal proporcionar um dia de lazer, incentivando a prática esportiva e promovendo a inclusão social.

A iniciativa de tirar crianças das ruas e engajá-las no esporte foi um dos pontos altos do evento. O Encontro de Bikes demonstrou que, por meio do esporte, é possível construir um ambiente saudável e seguro para as crianças, afastando-as de situações de risco e oferecendo novas oportunidades de desenvolvimento pessoal e social.

Após as atividades com as bicicletas, todos os participantes foram convidadas a desfrutar de uma distribuição gratuita de sorvetes, proporcionando um momento de confraternização e alegria. A presença dos influenciadores Vitor Remedi e Puyol, que interagiram com as crianças, trouxe um toque especial ao evento, inspirando e motivando os jovens participantes.

Juninho Dias, um dos grandes apoiadores do evento, destacou a importância de iniciativas como esta: “Ver a alegria dessas crianças e saber que estamos fazendo a diferença na vida delas é extremamente gratificante. O esporte tem o poder de transformar vidas, e eventos como o Encontro de Bikes são fundamentais para isso.”

O sucesso na realização de mais um evento já gera expectativas para futuras edições. O Instituto Jr Dias e seus parceiros estão comprometidos em continuar promovendo eventos que incentivem a prática esportiva e contribuam para o desenvolvimento integral das crianças.

