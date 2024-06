Circuito Ecológico é destaque no Mês do Meio Ambiente em Santa Bárbara

Reunindo 40 participantes, a segunda edição do Circuito Ecológico, em comemoração do Mês do Meio Ambiente em Santa Bárbara d’Oeste foi um sucesso no último sábado (15). O roteiro incluiu visitas ao Museu da Água, à Represa São Luiz, ao Horto Medicinal e ao Centro Ecológico de Santa Bárbara. Esses locais, geralmente de acesso restrito, puderam ser explorados por muitos pela primeira vez, proporcionando uma experiência única e educativa. Com todas as vagas preenchidas, outra sessão do Circuito Ecológico acontecerá neste sábado (22).

Realizado pelas secretarias de Meio Ambiente, de Educação, por meio do Núcleo de Educação Ambiental e Setor de Merenda Escolar, e de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância de Zoonoses, além do Departamento de Água e Esgoto (DAE), a ação contou com o apoio da Sabará Químicos e Ingredientes. Lançado em 2023, o Circuito Ecológico tem como objetivo oferecer aos munícipes a oportunidade de conhecer as estruturas e serviços ambientais locais.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, o sucesso do Circuito Ecológico reflete o crescente interesse e comprometimento da população com as questões ambientais, além de destacar a importância de iniciativas que aproximam os cidadãos da natureza e dos esforços de preservação. “Com a participação expressiva de cidadãos de todas as idades que aproveitaram a oportunidade para aprender mais sobre os recursos naturais e os esforços de preservação ambiental da cidade, o evento se consolida como um marco no calendário ambiental de Santa Bárbara d’Oeste”, comentou. “A segunda edição do Circuito não apenas cumpriu, mas superou as expectativas, garantindo que esta iniciativa continue a crescer, inspirando futuras ações e projetos que reforçam a importância da preservação ambiental e a educação sustentável”, complementou.

Sem necessidade de inscrição prévia, a agenda ambiental segue com as palestras “Curso sobre Compostagem Orgânica Caseira” no dia 19 deste mês, “Mata Atlântica: Como esse bioma contribui para sua saúde?” no dia 21, “Urbanização de áreas públicas” no dia 25 e o projeto ‘QualiVida'” e “Biodiversidade de Aranha” no dia 26. Para participar, a organização pede a doação voluntária de alimentos não perecíveis. As palestras ocorrerão entre 19 e 21 horas, no Centro de Estudo e Cultura Ambiental (Avenida Sábato Ronsini, 951, Jardim Itamaraty).

Por fim, o Mês do Meio Ambiente ainda terá, no dia 29 de junho, sábado, das 8 às 12 horas, um evento organizado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) e a Caixa Econômica Federal, conhecido como “Dia D”. O evento ocorrerá na Praça “Dante Furlan”, no Jardim Esmeralda, visando disseminar conhecimentos e hábitos saudáveis na população.

Mais informações sobre a programação do Mês do Meio Ambiente podem ser obtidas no site do Comdema ( www.comdemasbo.net ).

