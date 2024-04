Americana atende 263 pessoas em mutirão de saúde

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no sábado (13) o terceiro mutirão

de consultas de especialidades, iniciado em março. A ação ocorreu no Núcleo de Especialidades e contemplou 263 consultas, todas com agendamento prévio. Eram previstos 319 atendimentos, mas 56 pessoas não compareceram, apesar de terem confirmado presença junto ao setor de regulação.

Foram efetivadas 29 consultas de cardiologia, 39 de endocrinologia, 37 de gastroenterologia, 30 de ortopedia, 49 de otorrinolaringologia, 44 de oftalmologia e 35 de psiquiatria. Os médicos que realizam os atendimentos são contratados junto ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas).

“Foi um dia muito produtivo, em que pudemos realizar um número significativo de consultas em diversas áreas. Nós estaremos com o mesmo engajamento nas próximas edições do mutirão, prestando o melhor acolhimento a todos os pacientes”, afirmou a coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi.

O primeiro sábado de mutirão, em 23 de março, teve a presença de 195 pacientes. No dia 13 deste mês, outras 159 consultas foram realizadas.

A próxima edição está prevista para o dia 11 de maio, com oferta de consultas de cardiologia, cirurgia geral, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e psiquiatria. Os pacientes já estão sendo chamados para o agendamento pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde.

