Aplicativo ajuda no trânsito do Brasil

Aplicativo – Quando a Carteira Digital de Trânsito (CDT) foi lançada, há exatos sete anos, rapidamente se tornou uma revolução no dia a dia dos motoristas brasileiros.

A inovação trouxe a CNH, e outros documentos obrigatórios, para a tela do celular, simplificando a rotina de milhões de condutores e liderando o caminho da identificação digital no país.

Hoje, a CDT vai além da simples digitalização de documentos, oferecendo serviços como a indicação do real infrator, desconto de até 40% no pagamento de multas, venda digital de veículos, avisos de recall e muitos outros. Com esse conjunto de funcionalidades, ela conquistou sucesso de público e crítica, tornando-se uma tecnologia multipremiada e amplamente elogiada pelos seus usuários.

Números que fazem a diferença do aplicativo

Para se ter uma ideia da importância da CDT no cotidiano da população, basta saber que o aplicativo acumulou, apenas nestes últimos 12 meses, mais de 6,9 bilhões de acessos. Isso representa uma média de quase 120 acessos para cada um dos atuais 58 milhões de usuários do app, ou 10 usos mensais da solução.

Entre os serviços oferecidos, destacam-se a emissão de CNH digital, com 47,7 milhões de habilitações em uso no momento; as 307 mil credenciais de estacionamento eletrônico atualmente válidas, e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) eletrônico, que conta com mais de 39 milhões de documentos emitidos. Além disso, a plataforma já possibilitou mais de 923 mil vendas digitais de veículos e mais de 88 milhões de notificações via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

As notificações eletrônicas de multa via SNE, inclusive, configuram um dos grandes benefícios da CDT, pois oferecem descontos de até 40% no valor das multas, além da possibilidade da indicação simples e rápida do real infrator, caso uma determinada infração tenha sido cometida por um terceiro que não o dono do veículo.

Reconhecimento

Mais importante do que os indicadores de uso, a opinião dos usuários é o que realmente conta para saber se uma tecnologia tem impacto positivo na vida das pessoas. E a CDT passa com louvor nesse quesito, sendo um dos aplicativos mais bem avaliados nas lojas de apps, com 4,9 estrelas tanto na plataforma Android quanto na iOS.

Além disso, a solução é uma recordista em premiações feitas por júri técnico e popular. Em 2020, ela foi eleita a melhor iniciativa em Serviços de Governo no Brasil pelo voto popular no Prêmio iBest. Nos três anos seguintes (2021 a 2023), a CDT figurou entre as Top 3 melhores aplicações digitais de governo pelo mesmo prêmio. E no ano passado, a CDT recebeu o prêmio de projeto inovador no serviço público, durante o 1º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Pública. Na ocasião, a solução ficou em segundo lugar entre 15 projetos na categoria de órgãos federais, atrás apenas do Pix.

Para o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, a maior prova do sucesso da CDT é sua adesão em massa pelo motorista brasileiro. “As pessoas que usam a CDT no celular já praticamente abandonaram o documento físico. Ela tem uma série de serviços importantes e nossa ideia é aprimorar isso e sempre incluir novos serviços”, indica.

Segundo ele, a Senatran tem uma lista de novidades a ser lançadas em breve. “Esse ano, o aplicativo vai ficar ainda mais robusto. Um exemplo é o serviço de obtenção de segunda via de CNH, que vamos inserir na CDT, em coparticipação com os órgãos estaduais, para facilitar a vida do cidadão”, anuncia.

Um canal centralizado para o trânsito

“A CDT representa um marco na transformação digital do Brasil. Ela não só traz comodidade aos cidadãos, mas também promove uma maior integração entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), oferecendo soluções inovadoras que simplificam a vida do usuário e garantem maior transparência e governança nos serviços prestados”, destaca Diego Migliavacca, gerente de Soluções Digitais para Trânsito do Serpro.

Segundo ele, a CDT tem a missão de ser um ponto central de contato digital entre o cidadão e o Sistema Nacional de Trânsito. “A integração com os Detrans e outros órgãos do SNT garante que a plataforma não só agilize o atendimento, mas também ofereça uma gama completa de serviços que antes exigiam múltiplos deslocamentos e interações presenciais”, avalia. “É a tecnologia transformando, para melhor, a vida das pessoas”, completa o gerente do Serpro.

