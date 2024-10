Mais uma edição do Círculo do Livro acontecerá na Biblioteca Central de Santa Bárbara d’Oeste. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, neste mês haverá a discussão da obra “A Cabeça do Santo” da escritora cearense Socorro Acioli. O encontro gratuito será no dia 22 de outubro, terça-feira, às 19 horas.

A Biblioteca Central está localizada no Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454.1605 (WhatsApp).

Sinopse

Desenvolvido na oficina de Gabriel García Márquez, a obra conta a história de um jovem que descobre possuir o fantástico dom de ouvir as preces das mulheres para Santo Antônio.

Serviço:

Círculo do Livro | “A Cabeça do Santo” de Socorro Acioli

Data: 22 de outubro, terça-feira, às 19 horas

Local: Biblioteca Central | Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro

Evento gratuito, não precisa de inscrição

Sorteio de um livro, com o título a ser escolhido pela biblioteca

