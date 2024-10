HM chama a Gama após avó relatar possível abuso sexual sofrido pelo neto de 4 anos

A Guarda Municipal de Americana (Gama) foi acionada pelo Hospital Municipal na madrugada deste domingo, por volta das 2h, com a informação de que uma criança de 4 anos teria sofrido um possível abuso sexual.

No local, o agentes de segurança foram informados pelo médico plantonista que a avó da criança relatou que desconfiou da situação pois o neto reclamava de dores na região genital (pênis). A criança havia relatado, inclusive em vídeo, que o padrasto, de 19 anos, colocava a mão na região genital e fazia movimentos de vai e vem. Exames clínicos constataram anormalidade.

Ainda no hospital, a mãe da criança, de 24 anos, negou que seu amásio pudesse ter abusado da criança. Diante da situação, a viatura se deslocou atá a residência do suspeito, que relatou fazer brincadeiras na região genital da criança, porém sem conotação sexual. Com base nos relatos, todos foram para o plantão policial e a criança foi encaminhada ao IML de Americana, onde passou por novos exames.

O delegado plantonista liberou o suspeito para investigação futura, sendo o mesmo indiciado por estupro de vulnerável. A criança ficou sob os cuidados da avó materna.