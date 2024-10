Morador de Americana ganha moto 0km no VidaCap este domingo

Um morador de Americana levou uma moto HONDA CG START 0KM no sorteio do VidaCap Limeira deste domingo. O prêmio também pode ser resgatado em dinheiro, no valor de R$ 19.000,00.

O prêmio principal do VidaCap de hoje foi 1 CITROÉN C3 LIVE PACK 0KM + 1 FIAT MOBI LIKE 0KM + 35 MIL, ou o valor líquido de R$182,000.00 saiu para dois sorteados da cidade de Piracicaba.

Mais notícias da cidade e região

Já no giro da sorte, que premiou 50 pessoas com R$1000 cada, 6 moradores de Americana ganharam a quantia e 6 moradores de Santa Bárbara d’Oeste.

O próximo sorteio do VidaCap será no domingo, 20/10, no valor de R$10,00 e vai sortear como prêmio principal um carro modelo T-Cross + R$ 55 mil.