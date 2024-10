Baixo nível na captação deve afetar abastecimento em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informa que, por conta da baixa vazão do Rio Piracicaba no ponto da captação, o tratamento de água tem levado mais tempo nos últimos dias, o que tem provocado intermitência no abastecimento de água em algumas regiões da cidade. A situação ocorre diante da estiagem severa dos últimos meses e os reflexos são sentidos em toda a região.

A autarquia está trabalhando na capacidade máxima de captação e tratamento da água, no entanto, para que sejam mantidos os níveis de qualidade da água fornecida para a população, o tratamento tem levado mais tempo, o que afeta o abastecimento. Neste domingo (13), houve registros de intermitência na região da Praia Azul, Chácara Letônia, Parque Novo Mundo, Cidade Jardim e Jardim Ipiranga.

De acordo com informações dos técnicos do DAE, os filtros utilizados para o tratamento da água estão sendo lavados 5 vezes mais que o normal, utilizando grande quantidade de água para este processo.

Também segundo os técnicos, o cenário atual é pior que o registrado em 2014 e, por isso, é necessário que a população faça uso consciente da água, evitando lavar calçadas e carros, até que as chuvas voltem a ocorrer em volume suficiente para elevar o nível do rio.

MEDIDAS

Na manhã deste domingo, o prefeito Chico Sardelli acionou o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) do Estado, solicitando apoio a fim de amenizar os problemas causados pela falta de chuva. Uma equipe do DAEE será enviada à cidade nesta segunda-feira para analisar a situação e apresentar alternativas.

Americana também tem mantido contato constante com a ARES-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) e o Consórcio PCJ, que têm monitorado o cenário hídrico de toda a região.