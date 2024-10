Veja o total de votos que cada partido recebeu em Americana

O PL do prefeito Chico Sardelli foi o partido que mais recebeu votos na eleição do domingo passado em Americana. O partido fez a maior bancada da história recente da cidade com 5 vereadores eleitos.

Na contramão do PL, outro partido liberal, o Novo, foi o que menos recebeu apoio dos americanenses. Foram pouco mais de 500 pessoas apostando nos candidatos do partido.

Na Trave- Dois partidos ficaram muito perto de alcançar o número de 5.003 votos para fazer uma cadeira. O que se aproximou mais foi o MDB do ex-prefeito Omar Najar. Depois ficou o DC, que teve como grande decepção o vereador Marschelo Meche, que ficou com menos de 200 votos.

Abaixo a lista de votos em Americana nas eleições para vereador

Movimento Democrático Brasileiro (Vagas: 0) Total de votos 4629 15 – MDB Votos nominais 4.529 Votos de legenda 100

Podemos (Vagas: 2) 20 – Total de votos 9732 PODE Podemos Votos nominais 9.655 Votos de legenda 77

Democracia Cristã (Vagas: 0) Total de votos 4511 27 – DC Democracia Cristã Votos nominais 4.468 Votos de legenda 43

AGIR (Vagas: 2) Total de votos 13137 Votos nominais 13.049 Votos de legenda 88

Partido Democrático Trabalhista (Vagas: 2) Total de votos 9056 12 – PDT Partido Democrático Trabalhista Votos nominais 8.264 Votos de legenda 792

Partido Social Democrático (Vagas: 3) Total de votos 14360 55 – PSD Partido Social Democrático Votos nominais 14.224 Votos de legenda 136

REPUBLICANOS (Vagas: 1) Total de votos 8330 Votos nominais 8.221 Votos de legenda 109

União Brasil (Vagas: 0) Total de votos 4475 Votos nominais 4.378 Votos de legenda 97

PROGRESSISTAS (Vagas: 0) Total de votos 3864 Votos nominais 3.773 Votos de legenda 91

Partido Liberal (Vagas: 5) Total de votos 20690 Votos nominais 19.032 Votos de legenda 1.658

Partido Renovação Democrática (Vagas: 3) Total de votos 16118 Votos nominais 15.984 Votos de legenda 134

Partido Novo (Vagas: 0) Total de votos 567 Votos nominais 513 Votos de legenda 54

Partido Socialista Brasileiro (Vagas: 0) Total de votos 1723 Votos nominais 1.688 Votos de legenda 35

AVANTE (Vagas: 0) Total de votos 1206 Votos nominais 1.188 Votos de legenda 18

Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (Vagas: 1) PC do B / PT / PV Total de votos 5711 Votos nominais 5.231 Votos de legenda 480

Federação PSOL REDE (Vagas: 0) Total de votos 1105 Votos nominais 1.037 Votos de legenda 68