Avenida São Paulo ganhará novo trecho de passeio público no canteiro central

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta segunda-feira (24) a construção de passeio público na Avenida São Paulo, nas margens do canteiro central em um grande trecho que vai desde a Rua Tenente João Benedito Caetano, no Planalto do Sol, até a Rua Limeira, nos bairros Cidade Nova e Dona Regina.

A obra compreende 7 mil metros quadrados de concreto e facilitará a mobilidade urbana na região. O novo passeio público interligará as travessas entre bairros, trazendo mais segurança a quem utiliza a via.