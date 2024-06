Parque Ecológico terá curso “Feras de Férias no Zoo” em julho

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana vai promover o curso gratuito “Feras de Férias no Zoo”, de 10 a 12 de julho, das 13h às 16h, no NEA (Núcleo de Educação Ambiental). A atividade vai atender 40 crianças de 8 a 12 anos de idade. As inscrições poderão ser feitas a partir de 3 de julho, às 8h, na portaria do Parque Ecológico, na Avenida Brasil, nº 2.525.

O curso tem o objetivo de oferecer às crianças a oportunidade de conhecer e aprender sobre os animais e as plantas, promovendo a integração dos participantes com o meio em que vivem.

“Todos nós somos responsáveis pela preservação da natureza. O curso de férias vai abordar, de forma lúdica, a responsabilidade de cada um e o papel que temos para a conservação do meio ambiente”, diz o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Durante o curso, serão desenvolvidas atividades como apresentação de material audiovisual, visitas monitoradas ao Parque Ecológico, visita à cozinha, setor veterinário e quarentena, oficinas de educação ambiental, jogos e dinâmicas de grupo.

“No transcorrer das atividades, as crianças começam a perceber e diferenciar situações que podem prejudicar o meio ambiente e aprender práticas sustentáveis, como o descarte correto de resíduos, a importância dos recursos hídricos, a conservação dos parques naturais e a preservação dos animais, objetivo principal dos zoológicos. Trabalhar as questões que vão além de simplesmente mostrar os animais que mantemos em cativeiro, mas como nossas ações, além do trabalho com os animais, podem contribuir para a conservação da natureza”, detalha a bióloga do Parque Ecológico e coordenadora do NEA, Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.