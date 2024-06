Férias escolares: Tivoli Shopping traz programação especial

As férias de julho já chegaram e o Tivoli Shopping está preparado com uma programação repleta de atrações para toda a família. Entre os destaques, estão O Fantástico Mundo Marinho, Cine Rodas – um cinema inclusivo e itinerante –, parque de diversões, mini-arraiá e parque temático. Veja a seguir a programação completa:

O Fantástico Mundo Marinho

De 01 a 28 de julho, o Tivoli Shopping será transformado no universo do fundo do mar, com a atração “O Fantástico Mundo Marinho”. Com esculturas robotizadas de até 12 metros, o projeto, trazido pela Smart Mix Brasil, foi desenvolvido por biólogos marinhos e executado por engenheiros e artistas plásticos chineses, com o objetivo de respeitar as características de cada espécie, criando uma experiência totalmente imersiva para os visitantes.

A exposição contará com animais como o peixe-palhaço, cirurgião-patela, tubarão-baleia, caranguejo, baleia-cachalote, tartaruga-de-couro e muitos outros. Além das esculturas incríveis, uma área interativa com oficinas, que funcionarão das 14h30 às 20h30, prometem tornar o passeio ainda mais divertido para as crianças.

A atração é gratuita e estará espalhada por todo o Tivoli Shopping.

O mar começa aqui, não jogue bituca no chão

Paralelamente à exposição, o Tivoli Shopping lançou o projeto “O mar começa aqui, não jogue bituca no chão”, em parceria com a artista plástica Juliana Germano. Com desenhos e frases localizadas no Boulevard, a iniciativa visa conscientizar os consumidores sobre a importância da preservação do meio ambiente e do descarte consciente. A ação reforça a mensagem da mostra O Fantástico Mundo Marinho e ressalta a importância de cuidar dos oceanos e da vida dos animais.

Mini-Arraiá

Para os amantes de festa julina, o Tivoli Shopping prepara o tradicional Mini-Arraiá, de 01 a 31 de julho, com um ambiente agradável para toda a família, comidas típicas, espaço decorado para fotos, mesas e cadeiras para quem quiser comer no local. O Mini-Arraiá acontecerá em frente à Cobasi e parte das vendas será revertida em cestas básicas para a ONG “Casa da Criança” de Santa Bárbara d’Oeste.

Vulkids

A Fair Play traz mais uma novidade para as crianças: o brinquedão Vulkids, que estará na praça de eventos do Tivoli Shopping, de 02 de julho a 31 de agosto. Uma oportunidade imperdível para a criançada aproveitar as férias de maneira divertida e segura.

Mais informações podem ser consultadas na bilheteria da atração.

Mix Park

O Mix Park está de volta ao Tivoli Shopping! De 04 de julho a 18 de agosto, o parque de diversões estará instalado no estacionamento, próximo ao McDonald’s, com atrações como roda-gigante, carrossel, fusquinha, pista, pata e cama elástica.

Cine Rodas

Nos dias 29 e 30 de junho, o Tivoli Shopping recebe o projeto Cine Rodas, uma experiência cinematográfica itinerante que promove a cultura e a arte com inclusão e conscientização, em parceria com a empresa Mosaiky e o Instituto Pernas da Alegria. Durante o evento, serão exibidos animações e curtas-metragens abordando temas da atualidade, como “Ian”, “Fim do Recreio”, “Balú”, “Folded Wish”, “Cordas” e “La Bruxa”. O projeto será realizado das 18h30 às 21h, no estacionamento do shopping.

Além das sessões de cinema, a exposição Tapete Vermelho apresenta 10 cartazes inspirados nos filmes exibidos, com acessibilidade para deficientes visuais e auditivos. A estrutura ainda conta com um elevador para cadeirantes e cadeiras adaptadas para nanismo, gigantismo e obesidade. Além disso, pipoca e água serão distribuídas gratuitamente para os participantes.

O Tivoli se destaca, ainda, pelo seu mix de lojas, quiosques e ampla praça de alimentação, além das diversas opções de filmes no Moviecom Cinemas. Entre os destaques em cartaz, estão os filmes Divertida Mente 2, Assassino por Acaso e Planeta dos Macacos: O Reinado. Para conferir a programação completa do Moviecom, basta acessar https://moviecom.com.br/cinema/sta-barbara-doeste-tivoli/.

Acompanhe as novidades do Tivoli Shopping através das redes sociais e do site https://tivolishopping.com.br/.