Filmes e séries mais vistos semana 4 de junho

Trazido para os leitores do NovoMomento pela Just Watch.com. Veja quem lidera

Leia + sobre Famosos, artes e música

Nova obra apresenta o texto da peça teatral que roda o Brasil desde 2019 e já emocionou 50 mil espectadores

A filósofa, escritora e poetisa Lúcia Helena Galvão lança pela Hanoi Editora seu novo livro Helena Blavatsky, a Voz do Silêncio. A obra apresenta o texto da peça teatral de sucesso de mesmo nome que roda o Brasil desde 2019 e já emocionou mais de 50 mil espectadores.

Helena Blavatsky é uma das figuras mais notáveis do século XIX. Nascida em 1831, na Rússia, a pensadora viajou pelo mundo em busca de conhecimentos antigos acumulando uma vasta gama de experiências e influências culturais.

Suas ideias influenciaram uma ampla gama de personalidades notáveis, incluindo cientistas como Albert Einstein e Thomas Edison, escritores como James Joyce e Fernando Pessoa, artistas como Mondrian e Gauguin, e músicos como Mahler e Jean Sibelius.

O monólogo de Lúcia Helena Galvão, interpretado por Beth Zalcman e dirigido por Luiz Antônio Rocha, foi o primeiro dos escritos teatrais da autora, é situado no último dia de vida de Blavatsky e explora as vivências que moldaram sua abordagem filosófica integrativa e visionária. Sozinha em um quarto frio na cidade de Londres, ela revisita memórias e examina o vasto conhecimento adquirido a partir das experiências com diferentes povos e perspectivas.

Como uma mulher vivendo em um tempo em que as portas se fechavam por completo diante do sexo feminino, dispondo de meios de transporte precários e uma constituição física que não me concedia grande resistência, sempre mais corpulenta do que qualquer aventureiro ousaria ser, perambulei pelo mundo, sob a orientação dos meus mestres, rastreando as pegadas de sabedoria espalhadas do outro lado do tempo ou do espaço.

(Helena Blavatsky, a voz do silêncio, pg. 26)

Resgatando a influência das sabedorias orientais sobre suas crenças, a narrativa destaca ainda a ligação da intelectual com a Índia e o encontro com Gandhi. Nessa jornada solitária, Blavatsky reconhece a força do próprio comprometimento com sua missão e se depara com as consequências das escolhas que fez.

Ao reapresentar os conceitos dessa voz poderosa da filosofia para novos públicos, Helena Blavatsky, a voz do silêncio possibilita uma compreensão mais profunda da existência humana e do universo. Nesse lançamento, Lúcia Helena Galvão faz mais do que um simples registro histórico. Ela proporciona uma jornada de descobertas e autoconsciência, guiada pelas palavras de uma das sábias mais influentes da história.

Ficha técnica

Livro: Helena Blavatsky, a voz do silêncio

Autoria: Lúcia Helena Galvão

Editora: Hanoi Editora

ISBN/ASIN: 978-65-80173-10-5

Páginas: 78

Preço: R$ 40,00

Onde encontrar: Hanoi Editora

Sobre a autora

Lúcia Helena Galvão é filósofa, professora, escritora, poetisa, palestrante e voluntária há mais de 35 anos na organização internacional Nova Acrópole. É mãe e amiga de Bárbara e Isabella, com quem compartilha a paixão pela Filosofia. Os temas de que trata levam os estudos filosóficos a patamares práticos e aplicáveis, criando pontes entre antigos conhecimentos e a atualidade. Suas palestras no YouTube, no canal “Nova Acrópole Brasil” e na plataforma de streaming AcrópolePlay já alcançaram mais de 144 milhões de visualizações. É autora de 12 livros e, em 2020, estreou como escritora de Blavatsky, a Voz do Silêncio, que recebeu o Prêmio Cenym de melhor atriz. Também escreveu o roteiro da peça “O Profeta”, baseada na obra de Khalil Gibran.