Festa da Negadinha comemora 25 anos com show gratuito de Moacyr Franco

A tradicional Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara comemorará seus 25 anos em uma vasta programação neste domingo (30). Como de costume, o evento iniciará às 9 horas com missa e segue até as 18 horas, com entrada gratuita, no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida. Ao som de estilos como samba, baladas românticas e bolero, o show principal ficará por conta do cantor e ator Moacyr Franco.

Também integram a agenda da Festa, valorizando artistas locais e da região, as atrações: Corporação Musical União Barbarense (10h30), Grupo Alto Astral (13 horas) e Samba do Negro Silva (15 horas). Já Moacyr Franco subirá ao palco às 17 horas e aproveitará em Santa Bárbara para comemorar junto a nova fase de sua vida.

Neste show ele levará toda sua versatilidade para os fãs que o acompanham durante seus mais de 60 anos de carreira, com mais de 20 canções que embalaram e emocionaram várias gerações. O cantor relembrará histórias de momentos inesquecíveis dividindo com experiência e sonhos, tornando o público seu principal cúmplice.

Leia + sobre Famosos, artes e música

O artista mostrará seus grandes, atuais e sempre sucessos, como: “Doce Amargura”, “Coração sem Juízo”, “Querida”, “Milagre da Flecha”, “Balada das Mãos”, “Distante dos Olhos”, “Cartas na Mesa”, “Suave é a Noite”, “Balada nº 7”, “Eu Te Darei Bem Mais”, Ainda Ontem Chorei de Saudade” e “Seu Amor Ainda é Tudo” (gravadas por várias duplas sertanejas entre elas João Mineiro & Marciano e Bruno & Marrone), e o hit que trouxe Moacyr Franco para perto do público Jovem, “Tudo Vira Bosta” (sucesso na voz de Rita Lee).

A gastronomia solidária fará parte novamente da edição, conforme cardápio abaixo. A Praça de Alimentação será explorada pelas instituições sociais: Associação Beneficência e Educação – Casa da Criança, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Serviço de Assistência Social – Meimei, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae, Associação de Moradores do Bairro Mollon – Amobam, Associação Vinde a Luz, Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias – Apnef, Associação Orquestra Barbarense de Violas e Negadinha da Usina.

A Feira de Artesanato também estará presente no evento, com comercialização de trabalhos feitos em diversas técnicas pelos artesãos do Município e região.

História

A “Festa da Negadinha” surgiu em 1997 com a proposta de realizar o reencontro dos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara. Os primeiros passos para construção dessa Usina foram dados em 1877, quando o major João Frederico Rheder adquiriu áreas da Fazenda São Pedro. Em 1883, foi montado o primeiro grande engenho. A usina de açúcar e álcool foi inaugurada em 25 de julho de 1914. O local foi desativado em 1995, mas continua sendo um dos pontos de maior identificação do Município.

Confira o cardápio completo:

• Associação Beneficência e Educação – Casa da Criança

Batata Frita

Pastel: Carne, Queijo, Pizza e Frango com Catupiry

Doces Típicos: Cocada Branca e Queimada, Coquinho, Morango no Chocolate, Maçã do Amor e Quebra Queixo

• Rede Feminina de Combate ao Câncer

Lanche de Pernil

Lanche de Linguiça Calabresa

Cachorro Quente

Lanche Natural

Bolo Gelado de Coco

• Serviço de Assistência Social – MEIMEI

Espeto: Carne, Queijo Coalho, Linguiçinha Defumada, Panceta, Medalhão de Mandioca e Frango

Lanche de Linguiça Completo com Queijo

Combo: Lanche Completo com Queijo e Batata Frita

Porção de Batata Frita

Porção de Batata Frita com Bacon e Cheddar

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

Crepe Doce: Nutella, Doce de Leite, Doce de Leite com Paçoca, Chocolate ao Leite, Chocolate ao Leite com Coco, Goiabada com Queijo Mussarela e Coco com Leite Condensado

Crepe Salgado: Mussarela, tomate e orégano; Pepperoni com Mussarela e Cream Cheese; Lombinho Canadense com Mussarela e Cream Cheese; Milho, mussarela e Catupiry; Quatro queijos; Presunto, mussarela (com tomate e orégano); Frango com Catupiry; Doritos com Catupiry; Batata palha com mussarela e parmesão; Alho poró com parmesão; Calabresa com mussarela; Mussarela, tomate e manjericão; Brócolis com mussarela

Lasanha: Bolonhesa ou 4 Queijos

Nhoque Recheado com Mussarela ou Gorgonzola

Pizza Broto: Abobrinha, Calabresa, Frango c/Requeijão, Marguerita e Portuguesa

• Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM

Batata Chips

Churros: Doce de Leite, Brigadeiro, Brigadeiro de Ninho e Goiabada

Churros de Nutella

Tapioca Salgada: Calabresa, Mussarela, Presunto e Mussarela, Frango com Catupiry, Carne Seca

Tapioca Doce: Brigadeiro

Pizza Cone Doce: Brigadeiro

Pizza Cone Salgada: Calabresa, Mussarela, Presunto e Mussarela, Frango com Catupiry, Carne Seca

• Associação Vinde à Luz

Bauru de Carne

X-Burguer

X-Bacon

Brigadeiro de Colher

Strogonoff de Frango, acompanha Arroz Branco e Batata Palha

• Associação de Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Bárbara d’Oeste – APNEF

Lanche de Costela

Acarajé

Escondidinho de Frango ou Carne Seca

Cuscuz

• Associação Orquestra Barbarense de Violas

X-Burguer

X-Burguer Bacon

Polenta com Ragu de Costela

Feijão Tropeiro

Caldo de Mocotó ou Mandioca com Costela Desfiada

• Negadinha da Usina

Frango Atropelado (Inteiro)

Frango Atropelado (Meia Porção)

Combo: Arroz, Feijão Gordo, Salada, Farofa e pedaços de Frango Atropelado

Porção de Arroz Branco

Porção de Feijão Gordo (com Bacon e Calabresa)

Porção de Salada (tipo vinagrete: com tomate, cebola, repolho, vinagre, orégano)

Porção de Farofa

Serviço:

25ª Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara

Domingo (30/6), das 9 às 18 horas

9h – Missa

10h30 – Corporação Musical União Barbarense

13h – Grupo Alto Astral

15h – Samba do Negro Silva

17h – Moacyr Franco

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita