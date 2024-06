Pisos de madeira: inserts estratégicos trazem toque incomum ao décor

Tanto o piso não configura como um mero coadjuvante dos projetos que, no ambiente em que estreou na mostra paulistana, considerada a maior das Américas, o mix entre claro e escuro do piso revelou-se como ponto de partida para a idealização do Hall do Apartamento assinado por Gustavo. “Com essa característica tão singular, resultado da união entre a madeira com a adição do mármore, fui realizando as escolhas que entregaram um décor bastante eclético“, diz ele, que tem o mix & match como traço de seu estilo arquitetônico.

Com a inspiração de trazer um clássico ‘fora da caixa’, alinhado com a proposta de identidade e modernidade, o arquiteto explica que existem possibilidades diversas para fazer essa brincadeira na formatação de projetos com propostas ecléticas e mais impactantes.

“Com o tempo e o advento da industrialização crescente, a casa se tornou pasteurizada, mas o resgate é inevitável. Hoje, a tendência de retorno aos valores ancestrais, que nos lembram de viver o agora, sugere arranjos mais acolhedores e com muitas estampas, inclusive nos pisos. Não faz mais sentido viver em espaços sem memórias afetivas e significados“, avalia o profissional.