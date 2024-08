Duas bebidas para fazer no outono e servir para os amigos

Aqueles que têm um carinho especial pelo outono sabem que, nas primeiras horas da manhã

e ao entardecer, uma suave brisa anuncia uma leve queda na temperatura. É nestes momentos que o pensamento nos leva à cozinha, a uma noite partilhada com amigos ou família, e nada mais agradável do que saborear uma deliciosa bebida para descontrair.

Com apenas alguns ingredientes simples, é possível servir dois drinks diferentes que certamente despertarão o paladar. O bartender, Eduardo Camargo, cadastrado no GetNinjas, o maior aplicativo de contratação de serviços do Brasil, selecionou duas receitas práticas e saborosas para você arrasar e fazer uma média com os amigos neste outono. Confira abaixo:

Apple Cider Mimosas:

1 garrafa de champanhe

1 copo de sidra de maçã

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de canela em pó

Instruções: Misture o açúcar e a canela. Mergulhe a borda de uma taça na água e em seguida na mistura de açúcar e canela. Encha a taça com ¼ de sidra e ¾ de champanhe.

Caramel Apple Mule:

1 dose de vodka

1 colher de sopa de caramelo

½ copo de sidra de maçã

Ginger beer para completar

Instruções: Bata todos os ingredientes com gelo. Sirva em uma caneca e complete com a Ginger beer. Decore com fatias de maçã.

Com essas receitas simples, você está pronto para encantar seus convidados e desfrutar de momentos memoráveis neste outono. Afinal, não há nada como saborear uma boa bebida em boa companhia enquanto o clima lá fora convida ao recolhimento.

