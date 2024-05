A espera para receber uma mensagem no celular, a leitura do mapa astral de uma futura parceira e os conceitos imprecisos da palavra “ficante” são experiências comuns às novas gerações que vivenciam o romance. Estas bagagens se tornaram versos do livro Minha mão na sua boca e um verso sobre o amor, que reúne 78 poemas de Elisa Marques sobre um dos temas mais universais da humanidade.

A obra é dividida em capítulos que atravessam as diferentes fases de um relacionamento, desde os intensos e felizes começos como “meu estilo literário é você” até às frustrações e expectativas não correspondidas em “eu ainda não te escrevi coisas ruins”. Em uma mistura de ficção e autobiografia, a escritora utiliza esta linha narrativa para navegar por experiências amorosas que iniciam com a inocência da amante e reverberam em um amadurecimento pessoal.

fui para minas

e amei a menina do doce de leite

fui para o rio

e amei a menina da praia do arpoador

fui para o maranhão

e amei a menina do guaraná jesus

fui para a bahia

e amei a menina

da chapada diamantina

eu ainda vou para tocantins

só para aprender a amar você

(Minha mão na sua boca e um verso sobre o amor, p. 32)

Com declarações apaixonadas e desabafos às mulheres, a autora apresenta uma miscelânea de referências. Inspira-se na música “Mania de Você”, de Rita Lee, ao passo que traz conteúdo da cultura clássica quando cita a eterna discussão acerca das sensações evocadas pelas composições de Beethoven. Também dedica um texto a uma relação simbólica no universo literário: a da poetisa Emily Dickinson com a cunhada Susan Gilbert, que até hoje gera dúvidas sobre se elas eram somente grandes amigas ou parceiras românticas.

Além das ilustrações de Thales Campos, que transmitem em imagens os sentimentos da produção poética, a obra ainda conta com prefácio do escritor e professor de escrita, Luca Brandão, e com endosso do autor best-seller de quatro livros e TEDx Speaker, Guilherme Pintto. Uma ode ao amor sáfico, o lançamento de Elisa Marques traduz as emoções sentidas por todos aqueles que se permitem viver a completa intensidade – boa e ruim – das relações.

Ficha técnica

Título: Minha mão na sua boca e um verso sobre o amor

Autora: Elisa Marques

Editora: negalilu

ISBN: 978-85-92818-04-3

Páginas: 112

Preço: R$ 39,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora: Elisa Marques é goiana, nascida em 1994, e cresceu em Goiânia. Estudou Jornalismo e Psicologia nos Estados Unidos e atualmente divide seu tempo entre literatura e cinema, sendo também roteirista e diretora. Elisa desenvolveu o gosto pela leitura e pela escrita inspirada pelas obras de seu falecido avô, a primeira referência que teve de escritor. “Até minha terapeuta sente falta de você” é o primeiro livro da autora, que traz sentimentos profundos sobre fins de relacionamentos, e foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás como “Melhor Obra Cultural”, no ano de 2023. Agora, lança a publicação poética Minha mão na sua boca e um verso sobre o amor, que ganhará uma adaptação para o audiovisual no segundo semestre de 2024.

