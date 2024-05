A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, reforça a necessidade dos beneficiários do Bolsa Família cumprirem a condicionalidade em Saúde. Mulheres com idade entre 14 e 44 anos e crianças menores de 7 anos de idade, atendidas pelo programa, deverão ser assistidas por uma Equipe de Saúde da Família, por Agentes Comunitários de Saúde ou por Unidades Básicas de Saúde, que promovem os serviços necessários ao cumprimento das ações de responsabilidade da família.

De acordo com a Secretaria de Saúde, em Americana são 6,1 mil famílias cadastradas no programa e um total de 13 mil pessoas que precisam passar em uma unidade básica para o acompanhamento. Segundo as diretrizes do Bolsa Família, o acompanhamento deve ser feito duas vezes ao ano, uma em cada semestre.

A gestora do programa na Saúde do município, Sandra Possobon, explica os benefícios e os prazos estabelecidos para que as famílias se apresentem na rede local.

“Em relação à Saúde, esse programa preza pelo cuidado das gestantes, ofertando o pré-natal e também os cuidados nutricionais das crianças com até 7 anos de idade, além do acompanhamento sobre a vacinação relativa ao calendário nacional. A unidade de saúde realiza esse acompanhamento, a fim de verificar se há gestante na família e se as crianças estão crescendo e se desenvolvendo adequadamente, para que essa família possa ter uma condição de vida mais saudável”, afirmou.

Todas as Unidades Básicas de Saúde estão aptas a receber os indivíduos cadastrados no programa. Basta que se apresentem munidos de um documento com foto, número do NIS e cartão SUS.