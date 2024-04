A cantora Beyonce segue em turnê mundial de divulgação de seu novo álbum intitulado Cowboy Carter e nesta terça-feira, roubou a cena ao usar uma jaqueta de couro e franjas da coleção Resort 24, da maison francesa Balmain.

Em fotos e vídeos gravados no Japão , Beyonce exibiu a jaqueta preta com franjas ondulantes e um decote profundo, que incorpora o espírito livre e rebelde do cowboy americano. A peça é parte de uma coleção que celebra a diversidade, por muito tempo, ignorada na região oeste americana. E levando a frente o legado de Pierre Balmain, fundador da label, Olivier Rousteing atual diretor criativo da Balmain traduziu todo este sentimento e uma coleção forte, marcante e que já é desejo.

